В Україні через війну триває загальга мобілізація та воєнний стан. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки призовного віку, які отримують повістки. Так, всі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі разом із паспортом військово-облікові документи. Які бувають види і коли їх треба змінювати

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Армія Inform.

Які є види військово-облікових документів

В Україні є декілька видів військово-облікового документа:

Приписне (для неповнолітніх, які стали на облік, але ще не є військовозобов’язаними)

Військовий квиток або посвідчення офіцера запасу

Тимчасове посвідчення

Військово-обліковий документ на бланку нового зразка

Електронний військово-обліковий документ (у додатку «Резерв+»)

Коли треба змінювати військово-облікові документи – це важливо знати

Чи потрібно отримувати новий військово-обліковий документ

Відповідно до постанови Кабміну, всі військово-облікові документи, оформлені раніше вважаються дійсними до видачі документа нового зразка.

Але бувають випадки, треба отримати новий документ:

після взяття громадянина на військовий облік як призовника, військовозобов’язаного або резервіста;

якщо призовник, який перебував на військовому обліку до 18 травня 2024 року, не отримував військово-облікового документа;

у разі зміни категорії щодо військового обов’язку;

у разі відсутності місця для внесення змін в наявному документі;

якщо відомості у військово-обліковому документі не відповідають інформації, яка є в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

у разі втрати (зіпсування) документа;

якщо є бажання змінити військово-обліковий документ старого зразка на новий.

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