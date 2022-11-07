Військовий експерт Олег Жданов розповів, коли росія може підірвати Каховську ГЕС

В разі підриву Каховської ГЕС під воду піде лівий берег на Херсонщині, де перебувають російські війська.

Про це в інтерв’ю УНІАН розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє NNS

Олег Жданов розповів, коли росія може підірвати Каховську ГЕС

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що росіяни ніколи не підірвуть Каховську ГЕС, бо таким чином знищать свої ж війська.

“Ніколи. Це 100% шантаж. По-перше, справа в тому, що зараз з лівого берега Дніпра вони примусово відселяють цивільне населення і обладнають лінію оборони, куди заводять свої війська, мінують берег і все інше. У разі підриву ГЕС саме лівий берег першим піде під воду. Виходить, вони будуть топити власні війська? По-друге, падіння рівня води в Дніпрі, яке забезпечує Каховська ГЕС, осушує Північно-Кримський канал”, – сказав Жданов.

Він додав, що вода в Крим може бути подана тільки з відновленням самої греблі. Тож, навіть залишаючи Херсонщину в РФ сподіватимуться, що вони відстоять Крим.

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