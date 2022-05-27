Колишній глава «Нафтогазу» запропонував перевести центральне опалення з газу на електроенергію

Екс-голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв пропонує перевести центральне опалення з газу на електроенергію в умовах дефіциту та подорожчання газу й надлишку електроенергії

“Ідея досить добре відома. Сенс у тому, що з таким дефіцитом газу і з такою його ціною, я думаю, всім очевидно, що це марнотратство зараз за $1,5 тис. за 1000 кубометрів або, у найкращому разі, за $1 тис. купувати газ за імпортом, за який, зрозуміло, ніхто не розрахується. Коли ми маємо недозавантажену систему генерації електроенергії”, – сказав він агентству “Інтерфакс-Україна” в кулуарах організованого Фондом Пінчука Українського сніданку в Давосі.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Інтерфакс-Україна.

Коболєв не зміг оцінити необхідні капіталовкладення для такого переходу.

“Але якщо ми говоримо про те, що нам потрібно спалити, умовно кажучи, 5 млрд кубів газу мінімум за ціною $5 млрд, я думаю, що ця річ буде дуже порівнянна. Отже, ми не змінюємо саму систему входу тепла, ми змінюємо джерело, за рахунок якого гріється вода, яка потім іде до системи”, – наголосив він.

Ексголова “Нафтогазу” пояснив, що змінювати центральне опалення на електроопалення безпосередньо в будинках – “у нас для цього мережі не готові”, й він погоджується з такою критикою.

“Але завести лінії для подачі електроенергії на ТЕЦ і там поставити теплоакумулятори – ця ідея досить стара. Вона не моя, одразу скажу”, – зазначив Коболєв.

На його думку, раніше практичною реалізацією цієї ідеї не зацікавилися, оскільки “всім завжди було дуже вигідно, прямо скажемо, маніпулювати газом і підкрадати”.

“Наразі настав момент, коли вже всі виправдання пішли. І мені здається, що ця постійна мантра, що “прості українці не зрозуміють” – вона вже точно нерелевантна. Українці довели, що вони все розуміють, все можуть і ще й допоможуть. І зараз дуже гарний момент не спалити 5 млрд (куб. м) у трубі, а зробити правильну річ для країни”, – вважає ексголова “Нафтогазу”.

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