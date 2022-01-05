Коли з’являться нові сертифікати про вакцинацію бустерною дозою?

В Україні запроваджується бустерна доза вакцинації від коронавірусу. У зв’язку із цим з’являться нові COVID-сертифікати

Сертифікати про вакцинацію для людей, які отримають бустерне щеплення від коронавірусу, з’являться наприкінці січня. До появи нових сертифікатів щеплені громадяни зможуть використати “зелений” сертифікат.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Новий сертифікат про вакцинацію можна отримати у додатку «Дія». Для цього необхідно буде надіслати запит на портал після отримання щеплення.

“Порядок створення сертифіката нічим не відрізняється від того, як створюються COVID-сертифікати на підставі одужання або вакцинації”, – говориться в повідомленні.

Термін дії нового сертифіката становить 270 днів.

Також ті, хто отримали бустерне щеплення, зможуть замовити міжнародний сертифікат про вакцинацію.

“Його можна отримати за місцем щеплення або у сімейного лікаря. Цей документ, як і COVID-сертифікат, діятиме 270 днів”, – говориться в повідомленні.

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