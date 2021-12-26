Коли Україну накриє нова хвиля коронавірусу?

Найближчі місяці будуть досить спокійними. Але стало відомо коли країну накриє нова хвиля коронавірусу

До кінця зими суттєвого підйому захворюваності на ковід в Україні не передбачається. Нова хвиля коронавірусу накриє країну аж в березні. Такий прогноз зробив головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Експрес.

Згідно з його даними, у наступні два місяці ситуація із захворюваністю в країні погіршуватися не буде.

“До кінця лютого 2022 року ми не очікуємо суттєвого підйому захворюваності. По тих прогнозах, які ми робили спільно з РНБО, ми будемо десь варіювати в середньому до 4 тисяч випадків протягом доби. І така ситуація більш-менш стабільна буде спостерігатися до кінця лютого. Ми вже звикли до того, як і в 21-му, і в 20-му році, з березня починається звичний підйом захворюваності. Попередньо ми не розраховуємо на те, що він може бути вищим, ніж аналогічний у 2021 році. Однак дійсно ситуація буде дуже залежати від тих даних, які будуть опубліковані щодо штаму “Омікрон”, — сказав Кузін в інтерв’ю “Суспільному”.

Прогноз лікарів

Водночас глава національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій прогнозує, що наступного року коронавірус може стати звичним сезонним захворюванням.

“Наступної зими можна буде говорити про те, що COVID-19 буде ставати чимось на кшталт сезонного захворювання, але мені б не хотілося робити таких висновків, казати, що я впевнений в цьому. Зараз, звичайно, ми стурбовані варіантом “Омікрон”, спостерігаємо за ним”, — сказав виданню Федір Лапій.

Відомий харківський педіатр Євген Комаровський вважає, що від штаму “Омікрон” не вбережеться ніхто.

“Заразність в 3-4 рази вище, ніж у “Дельти”, тобто це наближається по заразності приблизно до кору. Вціліти від “Омікрону” практично нереально — ніякі маски, обмеження нас не рятують. “Омікрон” прийде в кожну носоглотку”, — сказав лікар в ефірі “Україна 24”.

Британські науковці назвали п’ять основних симптомів, про які повідомляють хворі, у яких виявили новий штам. Серед них — головний біль, нежить, чхання, біль у горлі і втома. Інколи люди повідомляють про кашель, втрату апетиту та відчуття туману у голові, повідомляє сайт компанії ZOE.

В Україні нових випадків штаму “Омікрон” поки не виявляли (єдиний інфікований уже вилікувався).

За даними ЦГЗ, у період з 18 до 24 грудня в Україні виявили 39 992 нових випадків COVID-19. Захворіли 3 342 дітей та 906 медичних працівників. Госпіталізували 12 027 людей, летальних випадків — 1 791. “Червоний” рівень епіднебезпеки зберігається у Волинській і Запорізькій областях, рошта регіонів — у “жовтій” зоні.

В МОЗ розповіли, як вберегтися від нового штаму коронавірусу Омікрон