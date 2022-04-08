Коли чекати на послугу реєстрації переселенців в “Дії”

Велика кількість українців наразі реєструються як внутрішньо переміщенні особи. Незабаром послуга реєстрації переселенців буде доступна в “Дії”

Це потрібно для отримання допомоги, якщо ви покинули регіон, де ведуться активні бойові дії, та переїхали до іншої області України. До цього часу оформити довідку внутрішньо переміщенної особи можна було лише офлайн, але зовсім скоро ця послуга з’явиться в “Дії”. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ТСН.

Віце-прем’єр міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час Всеукраїнського телемарафону розповів, що найближчими днями на порталі “Дія” запрацює послуга реєстрації внутрішньо переміщенних осіб (ВПО).

За його словами, саме реєстрація ВПО наразі є найбільш популярною послугою в Україні, адже щодня велика кількість громадян переїжджає до інших міст, сіл, регіонів та областей, втікаючи від жахіть війни. Наприклад, щоб отримати фінансову допомогу від держави, необхідно саме довідка внутрішньо переміщенної особи.

Також він додав, що послуга вже повністю працює офлайн та була протестована. Наразі її відправили в маркетинг та чекають публікації від Apple та Google. За словами Федорова, “протягом кількох днів вона запрацює”.

Нагадаємо, що внутрішньо переміщенні особи мають право отримати соціальну допомогу від держави у розмірі 2000 гривень на кожного дорослого члена сім’ї та 3000 гривень на кожну дитину чи особу з інвалідністю. Але для її отримання необхідно спочатку стати на облік ВПО. Зараз це можна зробити лише в ЦНАП, органах соціального захисту населення чи в уповноваженної особи.