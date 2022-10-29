Кого і на які роботи залучатимуть під час цільової мобілізації в Україні

В Україні планують запровадити трудову мобілізацію. У Верховній Раді повідомили, кого з українців можуть закликати і які роботи їм доведеться виконувати під час цільової мобілізації

Наголошено, що на роботи з відновлення інфраструктури країни можуть залучити всіх працездатних громадян

Співавтор відповідного закону та голова профільного комітету Верховної Ради Олег Бондаренко нагадав, що закон набув чинності у березні. Ціль примусової цільової мобілізації – відновлення України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

“Моє власне ставлення до цього таке — якщо мобілізація буде вкрай необхідною, то вона запроваджуватиметься відповідно до указу президента, де будуть зазначені обсяги, терміни проведення та цілі”, – пояснив Бондаренко.

Він наголосив, що зараз, у період дії військового стану, немає необхідності розподіляти громадян на ліквідацію наслідків обстрілів окупантів. Однак за необхідності її можуть запровадити.

Парламентарій уточнив, що процес, швидше за все, проходитиме через військові адміністрації. Він розуміє, що не всі українці захочуть долучитися до суспільно корисних робіт. Однак питання ухилення залишається відкритим і поки що відповідальності за ухиляння не передбачено.

“Якщо держава поставить перед собою це завдання, то ми регулюватимемо питання відповідальності”, – висловився представник ВРУ..

У Раді не виключають, що мобілізувати на платній основі можуть внутрішньо переміщених осіб і не тільки. Це можуть бути всі дієздатні українці. Кількість людей визначатиметься відповідно до цілей. Поки що списку робіт немає, але вони будуть спрямовані на створення економічного продукту – відновлення країни.

“Наприклад, розбір завалів потребує особливого допуску. Це робота рятувальних підрозділів, цим займається ДСНС, спеціально підготовлені волонтери. Інший випадок – роботи з відновлення. Роботи зі створення нових будівель, нових доріг, інфраструктури, можливо, польові роботи. Роботи, які здебільшого не потребують кваліфікації. Якщо потребуватимуть кваліфікації, то визначатимуться відповідно до необхідних професій”, — цитує Олега Бондаренка ТСН.

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