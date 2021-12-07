Кого звільнять від сплати податків за свої городи

Внесено зміни до Податкового кодексу для власників земельних ділянок. Деяких громадян звільнять від сплати податків за свої ділянки землі

Нові зміни до Податкового кодексу передбачають мінімальні податкові зобов’язання для власників земельних ділянок. Це потрібно, щоб поступово вивести із тіні сільськогосподарську галузь. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Від сплати нових податків звільнять тих аграріїв, які вирощують землю, продають урожай та офіційно сплачують усі податки. Також дачників звільнять від сплати податку, які обробляють невеликі присадибні ділянки.

Народний депутат Лариса Білозір прокоментувала ресурсний законопроект та нові грошові збори з аграріїв. Так, за її словами, за городи, присадибні ділянки та дачі не потрібно буде сплачувати додаткові податки. Людям, які надають свою землю в оренду аграріям і ті сумлінно сплачують усі податки, також не варто хвилюватися.

Мінімальне податкове зобов’язання доведеться щорічно платити тим фермерам, які сплачують із 1 га менше 1100 грн податків.

У розрахунок мінімального зобов’язання входять:

податок на землю;

податок з доходу за продаж урожаю, вирощеного на цій ділянці;

податок на доходи фізичних осіб;

військовий збір із зарплати найманих працівників.

Якщо сплачена сума менша від зазначеного зобов’язання, то орендодавцю потрібно доплатити до бюджету суму, що бракує. Це стосуватиметься тих, хто орендує землю без офіційного оформлення. На сьогоднішній день у тіні знаходиться оренда 8 млн га землі.

“Люди, які здають свою землю в оренду неофіційно, отримають платіжки з мінімальним податковим зобов’язанням. Але потім прийдуть до свого орендаря, якому доведеться заплатити за них. І щоб наступного року не отримувати готівку, йому краще оформити офіційну оренду “, – додала Білозір.

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