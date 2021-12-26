Кого українці вважають олігархами – найбільш відомі прізвища

Громадяни України найчастіше вважають олігархами Ігоря Коломойського, Ріната Ахметова, Петра Порошенка, Віктора Пінчука та Дмитра Фірташа

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 24 листопада по 1 грудня. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Контракти.

За даними дослідження, найчастіше опитані називали серед олігархів прізвища Коломойського (94%), Ахметова (94%), Порошенка (89%), Пінчука (82%), Фірташа (80%). Також більше половини респондентів віднесли до олігархів Сергія Льовочкіна (63%), Юрія Бойка (61%), Вадима Новинського (58%) і Володимира Зеленського (55%).

Водночас, як зазначають автори дослідження, 21% громадян вважають закон про «деолігархізацію», ухвалений Верховною Радою і підписаний Президентом, реальним кроком для подолання корупції та зменшення впливу олігархів в країні. 33% вважають його популістським кроком, який має забезпечити Зеленському більше популярності. Ще 23% — намаганням Зеленського та його оточення перерозподілити власність в економіці та самим стати олігархами, а 11% — способом боротьби з політичною опозицією.

Дослідження проведене методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2005 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. За винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомляв Укрінформ, 23 вересня Верховна Рада ухвалила Закон «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». 4 листопада його підписав Голова ВР Руслан Стефанчук. Наступного дня він був підписаний Президентом Володимиром Зеленським.

За даними розробників цього документа, закон забезпечує правові рамки для відокремлення великого бізнесу від політичної боротьби. А також для обмеження деструктивного впливу привілейованих (олігархічних) інтересів на економічне життя України.

Закон також встановлює критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів політичних діячів і посадових осіб з олігархами або їхніми представниками.

Зокрема, особою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), вважатиметься фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб’єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції» та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище; підтверджена вартість активів особи та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

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