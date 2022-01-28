Кого не призвуть до армії у разі війни – мобілізація в Україні

Кого точно не призвуть до армії у разі реального військового вторгнення Росії в Україну та оголошення владою загальної мобілізації?

Про це пише Telegram -канал “Адвокат Права”. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті pnktv.news.

Закон України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” – саме цей нормативно-правовий акт та останні зміни до нього найближчим часом з усіх боків буде проаналізовано. Питань чимало.

Напевне, всі вже чули про те, що нардепів НЕ мобілізують до Збройних сил України в разі оголошення мобілізації.

Лише нардепів. Про депутатів місцевих та обласних рад такої норми немає. Однак є цікава норма:

“Не підлягають призову заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування”.

Також не підлягають призову під час мобілізації:

особи, визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії (ВЛК) тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (такі жінки та чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їхньої згоди і тільки за місцем проживання);

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років, на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років або особа з інвалідністю I чи II групи до досягнення нею 23 років;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, податкової міліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби, Управління державної охорони.

Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період НЕ підлягають:

здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції тощо.

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