Клієнти ПриватБанк не можуть отримати валюту готівкою: у чому причина і як зняти гроші

ПриватБанк не видає клієнтам валюту готівкою. Люди скаржаться, що отримати свої грошові перекази у доларах вони не можуть. У фінустанові пояснили, що у них виникли складнощі із доставкою готівкової валюти з-за кордону

Зі скаргами клієнтів можна ознайомитися на сайті Мінфіну, де видно, що українці з різних міст стикаються з однією і тою самою проблемою. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Наприклад, мешканка Полтави 1 вересня повідомила, що із середини серпня не може зняти готівкові долари з картки. Щодня вона замовляє валюту у відділення ПриватБанку, і щоразу отримує відмову. У касі банку жінці відповідають, що готівки у них немає, хоча клієнтка переконана, що долари в банку є.

“Вже два тижні ПриватБанк не видає мої кошти в доларах США, які знаходяться на моїй карті… Щодня я замовляю валюту в різні відділення. Щоразу приходить відмова. Це відбувається в м. Полтава, де не йдуть бойові дії та готівку можна безпечно доставити”, – розповіла клієнтка.

На відгук жінки в банку вибачилися перед нею і повідомили, що заявку на замовлення грошей було скасовано через тимчасові складнощі в логістиці банкнот в Україну.

“Заявка на замовлення готівки була скасована через тимчасові складнощі в логістиці доларових банкнот з-за кордону. Ми вибачаємося за надані незручності і пропонуємо сформувати нову заявку”, – заявили в банку..

Там також зазначили, що касири зобов’язані резервувати кошти у касі, якщо їхню наявність підтвердили клієнту.

Подібну скаргу на Мінфіні залишала 22 серпня мешканка Кременчука. За словами жінки, їй також не вдається навіть за попереднім замовленням отримати свою валюту з картки.

“Неможливо зняти долари з картки… Нам повідомляли, що за попереднім замовленням гроші можна буде зняти. Замовлення було зроблено 19.08.22. Сьогодні 22.08.22, ніде валюти немає”, – писала клієнтка ПриватБанку.

Ще один із клієнтів ПриватБанку розповів, що поклав гроші на картку, але тепер не може їх зняти, оскільки після кожного замовлення валюти його візит до банку переносять на наступний день.

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