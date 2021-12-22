Верховна Рада України ухвалила новий законопроект, згідно з яким кардинально зміняться умови роботи операторів стільникового зв’язку. Київстар, Vodafone та lifecell зобов’язали взяти на облік усі смартфони та телефонні номери. Усіх інших відключать від зв’язку

У проекті закону №6183, який ухвалив український Парламент, протягом кількох найближчих років в Україні візьмуть на облік усі смартфони та мобільні номери українців. На Київстар, Vodafone та lifecell поклали зобов’язання відслідковувати та відключати від зв’язку всіх “підозрілих” абонентів.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У законопроекті також прописано норму про дозвіл громадянам іноземних держав користуватися мобільним зв’язком на території України не більше 120 днів. Автори документа впевнені, що в такий спосіб вдасться захистити інтереси держави. Закон дозволить створити правову базу, яка відповідатиме вимогам Міністерства цифрової трансформації України.

І ще один важливий нюанс: нардепи, які працювали над проектом цього закону, підрахували, що його ухвалення приноситиме щороку до бюджету країни не менше 2 мільярдів гривень.

Якщо президент Володимир Зеленський підпише ухвалений Радою документ, то він набуде чинності з 1 липня 2022 року. До цього часу Київстар, Vodafone та lifecell мають запровадити автоматизовану інформаційну систему обліку міжнародних ідентифікаторів.

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