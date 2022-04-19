Україна

Київстар, Vodafone та lifecell анонсували нову опцію – сповіщення про небезпеку

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Мобільні оператори Київстар Vodafone та lifecell анонсували нову опцію для своїх абонентів, яка вже скоро стане доступною на всіх смартфонах. Це функція екстреного сповіщення про небезпеку

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Вранці 17 квітня у соціальних мережах поширилася інформація, що користувачі різних мобільних операторів отримали сповіщення такого змісту:

сповіщення про небезпеку

Держслужба з надзвичайних ситуацій раніше повідомляла, що у співпраці з мобільними операторами розгортає систему оповіщення із використанням технології Cell broadcast*.

Сигнал надходитиме абонентові, навіть якщо він заблокував телефон, або ж знаходиться у місці, де погано ловить зв’язок та інтернет.

У ДСНС вже прокоментували нововведення, яке запропонували мобільні оператори:

“Це робиться для оперативного інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій та послідовність дій у цих ситуаціях”.

*Cell Broadcast – функція мережі GSM, що дозволяє мобільному оператору передавати різноманітну інформацію, що може бути відображена на дисплеї мобільного телефону.

Після початку війни в Україні з’явився мобільний додаток “Повітряна тривога”, який сповіщає жителям усіх областей про ракетну небезпеку в їх регіоні. Користуватися додатком усі абоненти можуть безкоштовно.

Крім того, щоб підтримати українців, мобільні оператори Київстар Vodafone та lifecell запустили послугу національного роумінгу в Україні. При зникненні зв’язку одного оператора кожен абонент може вручну переключитися до іншого оператора. Також у рамках національного роумінгу абоненти відтепер можуть користуватись мобільним інтернетом.

Як користуватися безкоштовними послугами мобільних операторів Київстар, Vodafone та lifecellКиївстар, 

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