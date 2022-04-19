Київстар, Vodafone та lifecell анонсували нову опцію – сповіщення про небезпеку

Мобільні оператори Київстар Vodafone та lifecell анонсували нову опцію для своїх абонентів, яка вже скоро стане доступною на всіх смартфонах. Це функція екстреного сповіщення про небезпеку

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Вранці 17 квітня у соціальних мережах поширилася інформація, що користувачі різних мобільних операторів отримали сповіщення такого змісту:

Держслужба з надзвичайних ситуацій раніше повідомляла, що у співпраці з мобільними операторами розгортає систему оповіщення із використанням технології Cell broadcast*.

Сигнал надходитиме абонентові, навіть якщо він заблокував телефон, або ж знаходиться у місці, де погано ловить зв’язок та інтернет.

У ДСНС вже прокоментували нововведення, яке запропонували мобільні оператори:

“Це робиться для оперативного інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій та послідовність дій у цих ситуаціях”.

*Cell Broadcast – функція мережі GSM, що дозволяє мобільному оператору передавати різноманітну інформацію, що може бути відображена на дисплеї мобільного телефону.

Після початку війни в Україні з’явився мобільний додаток “Повітряна тривога”, який сповіщає жителям усіх областей про ракетну небезпеку в їх регіоні. Користуватися додатком усі абоненти можуть безкоштовно.

Крім того, щоб підтримати українців, мобільні оператори Київстар Vodafone та lifecell запустили послугу національного роумінгу в Україні. При зникненні зв’язку одного оператора кожен абонент може вручну переключитися до іншого оператора. Також у рамках національного роумінгу абоненти відтепер можуть користуватись мобільним інтернетом.

Як користуватися безкоштовними послугами мобільних операторів Київстар, Vodafone та lifecellКиївстар,