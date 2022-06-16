Київстар представив новий патріотичний тариф LOVE UA – які умови

Компанія Київстар представила новий патріотичний тариф LOVE UA з “суперсилами” для абонентів підписки та клієнтів тарифної лінійки ВСІ РАЗОМ. Мобільний оператор запропонував привабливі умови обслуговування за невисоку плату

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Абонентам Київстар доступні 1200 хвилин для дзвінків на всі мобільні та міські номери по Україні, 12 ГБ мобільного інтернету та безлімітний доступ на безліч затребуваних додатків. Після вичерпання зазначених хвилин у мережі Київстар діятиме безліміт. Клієнтам, які підключили ВСЕ РАЗОМ LOVE UA, в основний пакет послуг додадуть ще домашній інтернет.

Основна особливість LOVE UA – широкий вибір суперсил. Йдеться про додаткові послуги, доступні кожному клієнту залежно від потреб. В тому числі:

300 хвилин на усі українські мережі;

50 хвилин для дзвінків за кордон на номери 12 країн;

5 ГБ мобільного інтернету;

безлім на YouTube та інші відеопрограми;

роумінг – 50 бонусів для зв’язку;

SIM для другого телефону або планшета.

Абонентам передплати доступний спецпакет Київстар ТВ, а клієнтам з тарифом ВСЕ РАЗОМ LOVE UA – статична IP-адреса або гігабітний домашній інтернет. Тариф LOVE UA діє разом з іншими тарифами лінійки ВАШ, ТВІЙ, ВСІ РАЗОМ.

Щоб перейти на новий тарифний план, телефонуйте за номером 477, замовляйте його через додаток або стаціонарний магазин Київстар. Вартість – 150 гривень на 4 тижні.

Раніше Київстар, lifecell та Vodafone приєдналися до тестування нової системи оперативного інформування українців про надзвичайні ситуації. Тестування завдяки технології Cell Broadcast розпочалося у Полтавській та Вінницькій областях. ДСНС відправлятиме повідомлення, не пов’язані з погрозами і які не вимагають від одержувачів жодних дій.

Як під час війни зберігати стабільний мобільний зв’язок та інтернет – поради від Київстар