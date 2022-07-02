“Київстар” повідомив важливу новину: у 19 областях доведеться змінити sim-карти

Мобільний оператор Київстар повідомив своїм абонентам важливу новину: майже в 19 областях країни клієнтам доведеться змінити SIM-карти. Для чого це потрібно?

Це потрібно для того, громадянин нашої країни завжди залишались на зв’язку зі своїми рідними. Київстар витрачає багато ресурсів та коштів на відновлення пошкодженого обладнання. Оператору також важливо, аби абоненти мали гарний зв’язок. Тому, було прийнято рішення продовжити будувати та збільшувати покриття мереж 4G-інтернету.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Технофан.

З лютого оператор почав модернізувати станції. На сьогодні їх число складає 3000 базових станцій. Оператор важливо мати гарний зв’язок навіть в найменших селищах. Тому, частіше ці станції знаходяться у населених пунктах, населення яких складає до 2000 громадян. Загалом зв’язок було покращена в таких областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Сумській та в інших областях України.

Для того, щоб зв’язок покращився y абонентів потрібно замінити стару SIM-карту на нову, яка підтримує 4G. Зробити це можна у будь-якому відділенні мобільного оператора Київстар. Не переймайтесь, ваш номер та всі контактні дані буде збережено.

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