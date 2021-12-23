Київстар дарує додаткові бонуси абонентам до Нового року – які умови

Київстар нарахує додаткові бонуси абонентам, які з 20 грудня до 28 січня скористаються послугою Credit Transfer

При переказі коштів на інші номери абоненти Київстар отримають бонус у потрійному розмірі від суми комісії.

Credit Transfer — це послуга переказу коштів із мобільного рахунку Київстар на інший мобільний номер будь-якого оператора. Таким чином, при переказі коштів на рахунок абонента Київстар у період акції відправнику буде нараховано 9 грн, які можна використати для оплати послуг зв’язку або інтернету. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Для переказу грошей на інший мобільний рахунок з номера Київстар, потрібно натиснути комбінацію *124*[сума]*380[номер]#.

При переведенні до 20 грн (включно) підтвердження операції не потрібне. У разі переказу на мобільний рахунок суми понад 20 грн, відправник отримає відповідь із зазначенням номера, суми переказу та кодом підтвердження переказу. Наприклад: Vy perekazuete YYY grn abonentu 380XXXXXXXXX. Для пітвердження переказу набрати ‘*125# Вартість переказу – 3.00grn.

Перевірте правильність номера телефону та суми, яку ви бажаєте переказати. Якщо все правильно, наберіть команду підтвердження переказу.

Коли кошти будуть перераховані з номера на номер іншого абонента, ви отримаєте SMS-повідомлення з підтвердженням переказу та номером операції. SMS про зарахування коштів буде надіслано абоненту, який отримає гроші.

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