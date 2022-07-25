Хто з українців може вийти на пенсію достроково під час війни

Вийти на пенсію достроково можна при збігу кількох обставин, за яких звільненій людині важко знайти роботу. Під час війни такий збіг обставин трапляється частіше

Українці, які мають повний страховий стаж та звільнені з роботи незадовго до настання пенсійного віку, мають право піти на пенсію раніше встановленого строку.

Право на дострокову пенсію та умови виходу на неї описані в Законі України №2040-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства”, ухваленого ще напередодні війни – 15 лютого цього року. Про це йдеться в інформації від Пенсійного фонду України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У законі, зокрема, названо умови, за яких людину можуть відправити на дострокову пенсію. Причому для того, щоб вийти на заслужений відпочинок раніше встановленого законом віку, необхідно задовольняти всім умовам, переліченим у законі.

В інформації від ПФУ називають ці умови:

Працівника має бути звільнено не за власним бажанням, а за ініціативою роботодавця. А звільнення має бути пов’язане або з реорганізацією підприємства, або з його ліквідацією чи банкрутством, або з його перепрофілюванням та скороченням штатів. При цьому мається на увазі, що працівникові не знайшлося альтернативної вакансії на підприємстві, де він працював.

На дату звільнення з роботи людині має залишатися не більше як півтора року до досягнення пенсійного віку (зазвичай це 60 років).

Звільнений повинен зареєструватися в Центрі зайнятості, проте там не змогли надати йому відповідну роботу.

Звільнений працівник має повний страховий стаж, який становить не менше 30 років для жінок і не менше 35 для чоловіків.

Є ще одна умова для дострокової пенсії: якщо працівника було звільнено через те, що за станом здоров’я він більше не може працювати на своєму робочому місці. У цьому випадку також у працівника має бути необхідна кількість років страхового стажу (30/35).

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