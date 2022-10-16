Хто з українців може отримати пенсію одразу за кілька місяців і що для цього потрібно

Деякі українці зможуть отримати пенсію одразу за кілька місяців. Що для цього потрібно зробити

Українцям, які проживають на деокупованих територіях, буде виплачено пенсію за той період, поки вони її не отримували. При цьому для відновлення виплат через Укрпошту, які раніше були припинені, їм не потрібно звертатися до Пенсійного фонду. Виплату пенсії відновлять автоматично.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Автоматичне поновлення виплати пенсій передбачено у змінах до урядової постанови “Про особливості виплати та доставки пенсій, грошової допомоги на період запровадження військового стану”, яка була ухвалена ще 26 лютого цього року. Але тепер, з урахуванням нових реалій, до цього документа було внесено поправки.

Згідно з цими змінами, виплата пенсії на деокупованих територіях має відновитись, як тільки в компанії Укрпошта з’явиться технічна можливість розпочати там виплати. Механізм відновлення виплат дуже простий. Укрпошта повідомляє, що в неї з’явилася технічна можливість виплачувати пенсії у звільненому населеному пункті. І Пенсійний фонд одразу відновлює виплати для мешканців цього населеного пункту, які було припинено після 1 серпня.

При цьому мешканцям звільнених територій зовсім не потрібно писати жодних заяв до ПФУ та взагалі звертатися туди. Все має відбуватися автоматично. Пенсіонерам мають виплатити все, що вони не змогли одержати за ці місяці.

Як оформити пенсію без звернення до Пенсійного фонду і що для цього потрібно