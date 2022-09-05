Хто з українців має право на бронювання від призову

У період дії воєнного стану багато працівників, від яких залежить виконання мобілізаційних завдань, мають право на бронювання від призову. Підприємства та установи, в яких працюють такі працівники, здійснюють їхнє бронювання від призову. Але право на бронювання мають не лише працівники, які безпосередньо здійснюють виконання мобілізаційних завдань

Отже, право на бронювання від призову мають працівники підприємств та установ, які пов’язані із виконанням мобілізаційних завдань. При цьому йдеться, звичайно, не про весь персонал, а лише про тих, хто безпосередньо пов’язаний з виконанням таких робіт. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

“Бронювати співробітників мають право підприємства критичної інфраструктури. Це ті підприємства, які забезпечують потреби ЗСУ та інших військових формувань, а також від яких залежить життєдіяльність населення”, – пояснила Дар’я Климович.

Загалом право на бронювання мають такі працівники:

Представники органів державної влади та місцевого самоврядування, які забезпечують функціонування цих органів під час дії воєнного стану.

Персонал підприємств, що безпосередньо зайнятий виконанням мобілізаційних завдань.

Персонал підприємств, а також установ, що займаються виробництвом товарів, а також виконанням робіт і послуг для задоволення потреб ЗСУ та інших військових формувань.

Персонал підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки країни та забезпечення життєдіяльності населення. Рішення про включення таких підприємств та установ до списку критично важливих здійснюється за критеріями, розробленими Кабміном.

Право на бронювання від призову можуть також мати інші працівники

Навіть якщо підприємству не встановлено конкретних мобілізаційних завдань, і воно не є об’єктом критичної інфраструктури, його працівники також можуть отримати бронювання. Але при цьому робота такого підприємства має істотно впливати на роботу підприємств, що виконують мобілізаційні завдання, або підприємств, що належать до критичної інфраструктури.

“Для прикладу: якщо ваше підприємство виробляє складові, що використовуються вашими контрагентами – підприємствами критичної інфраструктури, то у вас є реальні шанси на бронювання ключових працівників”, – пояснила юрист.

Наприклад, якщо комунальне підприємство здійснює водопостачання великого міста, воно належить до підприємств критичної інфраструктури. Однак, якщо інше підприємство виготовляє запірну арматуру для водоканалу, то, очевидно, його працівники не менш важливі для нормального життєзабезпечення міста і можуть розраховувати на бронювання від призову.

Мобілізація в Україні — що таке бронювання працівника і для чого воно потрібне