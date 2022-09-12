Хто з пенсіонерів може розраховувати на соціальні виплати двічі на рік

У 2022 року українцям обіцяють підвищити пенсії. На 2023 рік рано робити прогнози, але вже відомо, що багато видів виплат не буде переглянуто, наприклад, розмір мінімальної зарплати у 2023 залишиться на колишньому рівні. Громадяни, які не отримують пенсію, можуть розраховувати на соціальні виплати

Є хороші новини для тих, хто не отримав необхідної кількості трудового стажу для виходу на пенсію, але має 15 років страхового стажу. Всі ці люди зможуть розраховувати на соціальні виплати 2 рази на рік, доки не почнуть отримувати пенсію.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті GSMinfo.

Допомога нараховуватиметься кожні 6 місяців. Це передбачено Ч1 СТ 26 Закону України “Про загальне державне пенсійне страхування”. Обсяг виплат залежатиме від доходу громадян, а також іноді соцслужби здійснюватимуть перерахунки.

Подати заяву потрібно якнайшвидше, тоді допомога нараховуватиметься з першого дня. Здати документи та написати заяву необхідно протягом 90 днів. Вони розпочинаються з першого дня досягнення пенсійного віку.

Тому краще поквапитися, приготувати всі документи та наступного дня після дня народження піти до органів соціальної служби за місцем проживання.

Якщо людина звернулася пізніше за встановлений термін, нарахування соціальних виплат можливе, але лише після збору та здачі необхідних документів.

Після подання заяви до органів соціального захисту її передають комісії на розгляд. Протягом 10 днів людина отримає відповідь: чи буде нараховано їй соціальну виплату.

Відмова надходить протягом 5 днів. Тому якщо через 5 діб немає відмови, то соцдопомога буде нарахована, потрібно лише дочекатися відповіді. Документи, які необхідно надати для отримання виплат:

заяву на отримання допомоги;

паспорт;

ІПН;

декларація про доходи;

Якщо людина недієздатна, то потрібна копія рішення про призначення опікуна.

Хто з пенсіонерів без достатньої кількості стажу може отримати допомогу і як оформити виплати