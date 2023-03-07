Хто може отримати 100 000 гривень замість полоненого – Мінреінтеграції

Полонені та члени їхніх сімей мають право на державну грошову допомогу. Хто може отримати 100 000 гривень замість полоненого розповіли в Мінреінтеграції

Полонені та їхні родини мають право отримувати 100 00 гривень державної допомоги за кожен рік полону.

Про це нагадали в Мінреінтеграції, повідомляє НСН

Хто може отримати 100 000 гривень замість полоненого

Допомогу замість полоненого може отримати один із членів його сім’ї

Отже, як військові, так і цивільні, які були в полоні росіян, мають право на отримання одноразової допомоги в розмірі 100 тисяч гривень після звільнення, а також 100 тисяч гривень за кожен рік перебування в місцях несводоби. Під час перебування людини в полоні, щорічну допомогу може отримати один з членів її сім’ї.

Факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України встановлює спеціальна комісія, яка функціонує при Мінреінтеграції.

Заяву, яку потрібно подати до Мінреінтегарції для призначення виплат та список необхідних документів, можна знайти за посиланням.

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