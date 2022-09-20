Хто має право на субсидію і як її отримати – відповіді на запитання

Уряд планує змінити процес призначення та оплати субсидій. Хто має право на субсидію і які необхідні документи

Цього року призначення субсидій здійснюватиметься як і раніше – після звернення до управління соцзахисту, ЦНАПів за місцем проживання або через додаток «Дія».

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Соцпортал.

Хто має право на субсидію:

особи, зареєстровані у будинку;

ті, хто не зареєстрований, але фактично мешкають у будинку, наприклад, орендарі чи переселенці. Для ВПО не обов’язково мати договір оренди житла (субсидія не може призначатися одночасно за зареєстрованим місцем проживання та за місцем фактичного проживання).

Як визначається відсоток середньомісячного сукупного доходу сім’ї:

обчислюється середньомісячний сукупний прибуток домогосподарства (сім’ї);

середньомісячний сукупний дохід поділяється на кількість членів домогосподарства та визначається середньомісячний дохід на одну особу;

дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць, встановлений на 1 січня року, з якого призначається субсидія (станом на 1 січня 2022 року вона становила 2 393 гривні);

отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 20% і таким чином визначається відсоток середньомісячного сукупного доходу;

після цього розраховується розмір обов’язкової частини платежу: обов’язковий відсоток платежу множиться сукупний середньомісячний дохід сім’ї.

Як визначається дохід сім’ї для субсидії:

якщо субсидія призначається з початку опалювального сезону, то береться до уваги дохід за І – ІІ квартал поточного року (січень – червень).

якщо ж за неопалюваний, то – з ІІІ по ІV квартали попереднього календарного року (липень – грудень).

Позбавити субсидії можуть за:

Борги. Якщо ви не сплачуєте за комунальні послуги вчасно. ЖЕКи та ОСББ повинні надавати інформацію до Управління із соціального захисту населення (УПСЗН) до 10 числа місяця, наступного за місяцем, у якому виник борг. Хоча тут є виняток, наприклад, якщо у вас документально підтверджена затримка зарплати або пенсії. Або оскарження заборгованості у судовому порядку.

Вказано помилковий розмір доходу. Під цим пунктом може розумітись придбання дорогих товарів чи послуг, набуття права власності на суму понад 50 тисяч гривень. Також зауважте, що виплати можуть втратити і через придбання готівкової валюти на суму понад 50 тисяч гривень.

Зміна місця проживання. Позбавлення субсидії при зміні її одержувачем місця проживання або появі інших обставин, що унеможливлюють виплату субсидії (наприклад, смерть одержувача).

При зверненні за субсидією людина має вказати всіх, хто з нею проживає, додавши до заяви документи, що підтверджують це та надати дані про доходи. Додатково можуть бути додані такі документи.

Які необхідні документи для подання на субсидію:

договір найму (оренди) житла (за наявності),

довідки про доходи (при зазначенні у декларації доходів, інформація про які відсутня у ДФС, ПФУ),

інші документи, необхідні для розгляду питання по суті (у разі потреби), наприклад, документами, що підтверджують не проживання особи за місцем реєстрації. Такими документами можуть бути: довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні, договори оренди житла в іншому місті

заяву на призначення субсидії,

декларація про сукупний дохід сім’ї,

дані про тих, хто живе в домогосподарстві,

довідки, що дають право на пільги,

паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКВП),

довідка про статус ВПО.

Як перевірити чи нарахували вам субсидію

Для того, щоб дізнатися, чи призначили вам субсидію та який її розмір, скористайтесь порталом subsidii.ioc.gov.ua . Для цього потрібно:

вкажіть адресу проживання,

підтвердити, що ви не робот,

Отримайте інформацію про статус заяви на субсидію.

При евакуації переселенець повинен повідомити соцзахист, де перебував на обліку і у разі, якщо хоче змінити місто проживання, щоб тимчасово припинити виплати. Далі, щоб відновити субсидію переселенцям, слід звернутися до таких органів за місцем проживання.

Розмір виплат відрізняється всім, адже субсидії призначаються в індивідуальному порядку. Схема розрахунку виглядає наступним чином: субсидія = плата за ЖКП у межах норм та нормативів мінус обов’язковий платіж.

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