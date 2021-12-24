Підприємцям, які торгують у сільській місцевості, не потрібно буде встановлювати касові апарати. Відповідне рішення було прийнято урядом

Підприємці, що працюють на селі, здійснюючи там роздрібну торгівлю, не мають такого доходу, як їхні колеги у містах. Отже, встановлення касових апаратів обідеться їм у копієчку, яку, ймовірно, доведеться заробляти тривалий час.

Через це, зваживши всі ризики для бізнесу сільських підприємців, уряд вирішив зачекати зі встановленням касових апаратів у ФОПів, які працюють на селі. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

“Рівень доходів підприємців в селах значно менший, ніж в містах, а в умовах карантинних обмежень він ще більше знизився. Витрати на придбання РРО стануть для них додатковим фінансовим навантаженням, що матиме негативні наслідки для бізнесу”, – прокоментувала новину Перша віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко.

Водночас, використання програмних РРО може бути для сільських ФОПів проблематичним, припускають урядовці. Адже в селах, на жаль, ще не скрізь є якісний інтернет-зв’язок. А отже, з їхнім застосуванням і передачею даних також можуть бути проблеми.

“Використовувати програмні РРО, як альтернативу, не всі з них можуть через нерівномірне покриття швидкісним Інтернетом або його відсутність у селах. Тож Уряд вирішив підтримати таких підприємців, щоб вони не закривали бізнес і не звільняли своїх працівників, та надати їм можливість не застосовувати у своїй діяльності РРО”, – каже віце-прем’єрка.

Однак ця поступка не стосується підприємців, які торгують підакцизними товарами. Так само доведеться встановлювати касові апарати підприємцям, в яких річний обсяг розрахункових операцій перевищує 167 розмірів мінімальної зарплати, тобто трохи більше мільйона гривень.

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