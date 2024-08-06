Уряд запровадив новий обов’язок для чоловіків мобілізаційного віку під час знаходження на прикордонній території. Про що йдеться.

Кабмін встановив нове правило для чоловіків мобілізаційного віку під час відвідування прикордонної території. Тепер вони завжди мусять мати із собою військово-облікові документи.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на 24 Канал.

6 серпня уряд погодив зміни до Положення про прикордонний режим. Згідно цих змін чоловіки віком від 18 до 60 років у періоди проведення мобілізації (крім цільової), дії воєнного стану, під час перебування в межах прикордонної смуги, контрольованого прикордонного району зобов’язані при собі військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі).

Кабмін встановив нове правило для чоловіків мобілізаційного віку – деталі

Раніше у ДПСУ роз’яснили, чи будуть якісь зміни у правилах перетину кордону військовозобов’язаними, зокрема й жінками, з 1 серпня.

Там наголосили, що правила лишаються незмінними. Для виїзду за кордон чоловікам віком від 18 до 60 років треба мати військово-обліковий документ і підставу для виїзду.

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