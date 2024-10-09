Кабмін поставив бронювання працівників на паузу – що відомо

Міністерство економіки та Міноборони готуються внести зміни щодо бронювання працівників від мобілізації. Їх планують розглянути на найближчому засіданні Кабміну.

Про це розпоідають “Новини України – НСН”

Мінекономіки разом з Міноборони, іншими зацікавленими органами вирішили підготувати та внести зміни щодо бронювання працівників у встановленому порядку для розгляду на черговому засіданні уряду проєкт рішення Кабінету Міністрів. Про це повідомляє джерело в Кабміні.

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Так, рішення передбачає:

анулювання військовозобов’язаним відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації у разі виявлення фактів необґрунтованого бронювання;

зупинення до 15 листопада 2024 р. дії положень Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76, щодо повноважень центральних органів виконавчої влади (крім міністерств), інших державних органів, обласних, Київської міської держадміністрацій (військових адміністрацій) визначати підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Джерело: thepage.ua

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