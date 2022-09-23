МАГАТЕ планує збільшити свою місію на Запорізькій АЕС – Шмигаль

Міжнародна агенція з атомної енергії планує розширити свою місію на Запорізькій АЕС, яку захопили російські окупанти

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, цитує його прес-служба 23 вересня.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Слово і діло.

«Своїми діями на Запорізькій АЕС росія поставила всю Європу на межу ядерної катастрофи. Безпека наших ядерних об’єктів — це один із ключових викликів для всіх у світі. Це питання в ООН ми обговорювали з Президентом Франції, Прем’єрами Японії та Нової Зеландії, головами МЗС Великої Британії, Німеччини та Індії, з керівництвом ЄС, а також з головою МАГАТЕ, паном Гроссі. Всі розуміють важливість демілітаризації ЗАЕС і безпечної роботи об’єкту. Як один із кроків у цьому напрямку МАГАТЕ планує збільшити свою місію на станції», – сказав прем’єр.

За його словами, уряд також працює над організацією міжнародних місій ООН та ЄС на Запорізьку АЕС.

«росія практично щодня влаштовує провокації та обстріли ЗАЕС. Вони хочуть відключити цю найбільшу атомну станцію в Європі від української енергомережі й продовжувати використання станції як військової бази. Тому так важливо, аби російські війська були виведені не тільки із Запорізької ЗАЕС, але також з Енергодара. Має бути створена 30-кілометрова зона безпеки», – наголосив Шмигаль.

Україна вимагає від ООН та МАГАТЕ направити безпекову місію на Запорізьку АЕС