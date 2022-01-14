За інтернет в Україні доведеться платити значно більше. Щомісячна плата за послугу збільшиться для користувачів у всій країні

Провайдери перерахували кілька причин, які змушують їх збільшити тарифи у 2022 році. Вартість доступу до Інтернету для споживачів може досягти 300 гривень на місяць. Про це розповіли в Інтернеті Асоціації України (ІнАУ). На сайті TODAY.UA.

За даними Асоціації, інфляція спровокувала зростання тарифів на інтернет в Україні. Вона у листопаді досягла 10,3%. Також за останні місяці значно подорожчали кабелі, збільшились податки та мінімальна заробітна плата. Все це значно підвищує витрати інтернет-провайдерів, які зрештою ляжуть на плечі кінцевого споживача.

2022 року тариф на 100 Мбіт/с досягне 300 гривень на місяць. Найдорожче інтернет коштуватиме мешканцям сільської місцевості та міських приватних секторів. Через високий рівень конкуренції для деяких користувачів підвищення щомісячної плати будуть незначними. Це громадяни, які живуть у багатоквартирних будинках у великих містах.

“Ніхто не став би нічого змінювати, якби користувачі не стали споживати більше. Ціни були рівномірними останні кілька років. Швидше за все, вартість інтернету в 2022 році в Україні досягне 10 доларів, але до цієї вартості будуть підходити поступово. Це та ціна, яка дозволить провайдерам хоч якось існувати та модернізуватися. І це все ще буде найнижча ціна”, – пояснив співвласник інтернет-провайдера “Фрегат” Сергій Шишкін.

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