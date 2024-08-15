В Україні розпочав роботу єдиний вебпортал медичних вакансій у державних та комунальних закладах охорони здоров’я.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на заяву Міністерства охорони здоров’я України.

Згідно з українським законодавством такий вебпортал потрібно застосовувати для добору на вакансії у державних та комунальних медзакладах – зокрема на керівні посади.

Водночас вимога не поширюється на заклади:

охорони здоров’я приватної форми власності,

охорони здоров’я МВС,

Міноборони,

військових формувань,

правоохоронних органів спеціального призначення.

Єдиний вебпортал медичних вакансій запрацював в Україні – МОЗ

Завдяки цьому порталу можна розміщувати оголошення про вакансії у медзакладах, пошуку роботи, подання на оприлюднені позиції, розміщень оголошень про результати проведених конкурсів.

Розміщувати інформацію на порталі можуть керівники та уповноважені особи закладів охорони здоров’я, члени конкурсної комісії, до складу яких входять представники органів управління. Ці особи мають пройти процедуру електронної ідентифікації та автентифікації та створити особистий кабінет.

Зареєструватися на сайті також можуть і кандидати на посади. Користування вебпорталом – безоплатне.

Єдиний вебпортал призначений для цифровізації процесу пошуку вакансій у закладах охорони здоров’я. Завдяки йому:

Підвищується зручність працевлаштування та доступність вакансій. Працівники сфери охорони здоров’я зможуть легко знайти актуальні вакансії, а заклади охорони здоров’я – якісно і швидко задовольнити свої кадрові потреби;

Зменшуються час та зусилля, необхідні для працевлаштування.

Підвищується контроль якості та прозорості підбору кадрів.

Зменшується дефіцит кадрів у сфері охорони здоров’я.

Оптимізується процес визначення кадрової потреби та формування обсягів держзамовлення на підготовку спеціалістів сфери охорони здоров’я.

Усуваються чинні корупційні ризики на етапі працевлаштування до медзакладів та мінімізуються прояви корупції у відносинах в колективі.

Інформацію про вакантну посаду до Єдиного вебпорталу заклади охорони здоров’я мають подавати протягом 10 робочих днів із дня її утворення або вивільнення.

Єдиний вебпортал доступний за посиланням.

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