Якими будуть ціни на продукти взимку розповів експерт

Останнім часом українці спостерігають значне підвищення цін на товари харчування. Так, наприклад, вартість борщового набору вже значно зросла. Капуста, цибуля, буряк подорожчали ще більше. Експерт розповів якими будуть ціни на продукти

Кандидат економічних наук Олександр Хмелевський розповів, якими будуть ціни в магазинах взимку. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Чому ціни ростуть?

Головною причиною тотального здорожчання є окупація українських територій, де вирощували сільськогосподарську продукцію.

Серед іншого Україна експортує аграрну продукцію в значних обсягах, тому наші виробники орієнтуються на світові ціни. Війна та блокада українських портів стала причиною дефіциту продуктів у світі та зростання цін на світових ринках.

Також на зростання цін на продукти впливає енергетична криза та зростання цін на енергоносії. У структурі собівартості аграрної продукції значне місце посідають витрати на пальне, електроенергію, газ тощо.

Крім того, з тих же причин із початку року суттєво додали в ціні добрива, насіння, засоби захисту рослин.

Як змінюватимуться ціни на товари?

Фахівець каже, що вже в листопаді українці будуть спостерігати “стрибок” на цінниках. Хоча зараз відбувається сезонне зниження, стабілізація цін, яка пов’язана з суттєвою пропозицією овочів і фруктів. Однак вони подорожчають значно більше: в середньому на 30-35 %.

Що стосується цін на хліб і борошно, то Україна має значні запаси зерна, що означає відсутність дефіциту. Але через обмеження експорту в найближчі місяці, на думку експерта, ціни зростатимуть помірно на 10-15%.

Така ж тенденція очікує на вартість олії та цукру, які можуть додати в ціні 15-20%.

За словами експерта, ціни на деякі крупи, як то гречка та рис, значною мірою залежать від імпорту, тому девальвація гривні може призвести до зростання цін на ці продукти на 20-25 %.

Олександр каже, що через масовий забій худоби взимку може спостерігатися дефіцит молока та молочних продуктів. Це стане причиною ймовірного підвищення цін на 30-40%.

З тих же причин відповідно підскочать і ціни на м’ясо – приблизно на 30%.

В Україні очікується черговий стрибок цін на продукти — які товари подорожчають найбільше