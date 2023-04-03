Якими будуть ціни на гречку у цьому році – прогноз Мінагрополітики

Цьогоріч очікується майже аналогічна в порівнянні з минулим роком площа посіву гречки. Які будуть ціни на гречку у 2023 році

Ціни на гречку в Україні 2023 року залишаться на тому ж рівні, який сформований зараз. А від червня можливе навіть зниження вартості.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі телемарафону, інформує НСН.

Якими будуть ціни на гречку у цьому році

Згідно з попередніми прогнозами, очікується майже аналогічна в порівнянні з минулим роком площа посіву гречки.

«Це означає, що знову буде вирощено гречки більш ніж достатньо для внутрішнього споживання. Не буде потреб імпорту, і як результат – не буде підстав для зростання ціни», – сказав він

Цього року навесні на українських ринках та в магазинах суттєво здорожчали овочі. Збільшення цін зумовлене не лише сезонністю, а ще й енергетичною кризою і окупацією.

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