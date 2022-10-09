Якими будуть тарифи на електроенергію для населення

Міністерство енергетики працює над продовженням спецобов’язку з забезпечення населення електроенергією за пільговими цінами. Чи зміняться тарифи на електроенергію

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, інформує NNS

“Для людей нічого не зміниться. Тарифи залишаться незмінними”, – сказав Галущенко..

Він додав, що Міненерго опрацьовує певні зміни до моделі ПСО, щоб зокрема мати можливість зберегти тарифи.

З серпня 2021 року в Україні діє пільговий тариф на електроенергію для населення. Так, для домогосподарств, котрі споживають до 250 кВт-год діє тариф 1,44 грн за кВт-год, для інших – 1,68 грн за кВт-год.

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