Який алгоритм дій для вчителів під час повітряної тривоги: інструкція від МОН

Міністерство освіти та науки розробило алгоритм дій для вчителів під час повітряної тривоги – особливості навчання у період воєнного стану

У закладах освіти мають провести попередні заходи з підготовки всіх учасників освітнього процесу, повідомили в МОН. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Gazeta.ua.

Серед заходів:

ознайомлення з місцем розташування укриттів, правилами поведінки під час переміщення до укриття та перебування в ньому;

обговорення необхідних речей, які учасники освітнього процесу повинні взяти із собою в укриття;

розподіл учасників освітнього процесу в укриттях із урахуванням місткості та розташування;

встановлення покажчиків напрямку руху до укриттів для швидкого та безпечного переміщення.

Почувши сигнал повітряної тривоги, учні у супроводі вчителя або відповідальної особи мусять рухатися до укриття.

Після завершення небезпеки та оголошення відбою ця людина організує повернення дітей на уроки, а також перевірятиме наявність учнів в укритті та у приміщеннях закладу освіти після завершення небезпеки.

У випадку сигналу небезпеки:

відповідальна особа вмикає наявну систему оповіщення закладу;

вчитель сповіщає учнів про загрозу, а батьків – про переміщення дітей до укриття;

пересування дітей у приміщенні класи треба організувати двома колонами і швидко залишити кабінет;

для супроводу початкових класів можуть бути залученні помічники;

для швидкого надання медичної допомоги має бути залучений медичний працівник;

відповідальні особи мусять перевірити всі приміщення закладу на відсутність у них учнів та вчителів, а по завершенню перевірки прямувати до найближчого укриття;

учні, які знаходяться на подвір’ї закладу, повинні самостійно рухатися до найближчого укриття;

у середині захисної споруди відповідальні особи повинні допомогти учасникам освітнього процесу швидко та спокійно зайняти місця;

у випадку присутності у класі дітей з особливими освітніми потребами, треба попередньо проводити з ними навчання та бесіди. Необхідно передбачити швидке і спокійне переміщення їх до укриття, спеціальне місце та заходи, що будуть здійснюватися в укриттях для максимального залучення до них дітей з ООП;

під час перебування в захисній споруді вчителі та вiдповiдальнi особи мають підтримувати дітей, проводити заходи для їх комфортного та спокійного перебування в укритті;

після завершення небезпеки та оголошення відбою вчителі і відповідальні особи слідкують за тим, щоб учасники освітнього процесу виходили з укриттів колонами або групами.

Розпочати навчальний рік очно з 1 вересня зможуть лише ті навчальні заклади, які повністю відповідатимуть безпековим вимогам під час воєнного стану. Зокрема, у школах мають бути облаштовані укриття.

Максимальний час для учнів і вчителів, щоб дістатися до укриття, якщо його немає у школі