Який алгоритм дій для вчителів під час повітряної тривоги: інструкція від МОН

Міністерство освіти та науки розробило алгоритм дій для вчителів під час повітряної тривоги – особливості навчання у період воєнного стану
У закладах освіти мають провести попередні заходи з підготовки всіх учасників освітнього процесу, повідомили в МОН. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Gazeta.ua.
Серед заходів:
- ознайомлення з місцем розташування укриттів, правилами поведінки під час переміщення до укриття та перебування в ньому;
- обговорення необхідних речей, які учасники освітнього процесу повинні взяти із собою в укриття;
- розподіл учасників освітнього процесу в укриттях із урахуванням місткості та розташування;
- встановлення покажчиків напрямку руху до укриттів для швидкого та безпечного переміщення.
Почувши сигнал повітряної тривоги, учні у супроводі вчителя або відповідальної особи мусять рухатися до укриття.
Після завершення небезпеки та оголошення відбою ця людина організує повернення дітей на уроки, а також перевірятиме наявність учнів в укритті та у приміщеннях закладу освіти після завершення небезпеки.
У випадку сигналу небезпеки:
- відповідальна особа вмикає наявну систему оповіщення закладу;
- вчитель сповіщає учнів про загрозу, а батьків – про переміщення дітей до укриття;
- пересування дітей у приміщенні класи треба організувати двома колонами і швидко залишити кабінет;
- для супроводу початкових класів можуть бути залученні помічники;
- для швидкого надання медичної допомоги має бути залучений медичний працівник;
- відповідальні особи мусять перевірити всі приміщення закладу на відсутність у них учнів та вчителів, а по завершенню перевірки прямувати до найближчого укриття;
- учні, які знаходяться на подвір’ї закладу, повинні самостійно рухатися до найближчого укриття;
- у середині захисної споруди відповідальні особи повинні допомогти учасникам освітнього процесу швидко та спокійно зайняти місця;
- у випадку присутності у класі дітей з особливими освітніми потребами, треба попередньо проводити з ними навчання та бесіди. Необхідно передбачити швидке і спокійне переміщення їх до укриття, спеціальне місце та заходи, що будуть здійснюватися в укриттях для максимального залучення до них дітей з ООП;
- під час перебування в захисній споруді вчителі та вiдповiдальнi особи мають підтримувати дітей, проводити заходи для їх комфортного та спокійного перебування в укритті;
- після завершення небезпеки та оголошення відбою вчителі і відповідальні особи слідкують за тим, щоб учасники освітнього процесу виходили з укриттів колонами або групами.
Розпочати навчальний рік очно з 1 вересня зможуть лише ті навчальні заклади, які повністю відповідатимуть безпековим вимогам під час воєнного стану. Зокрема, у школах мають бути облаштовані укриття.
Максимальний час для учнів і вчителів, щоб дістатися до укриття, якщо його немає у школі