Яку зарплату отримують військові на передовій та в тилу і від чого вона залежить

Зарплата військових залежить від військового звання, стажу служби та її інтенсивності. При цьому, крім основної зарплати, яка залежить від цих показників, є ще й додаткова грошова винагорода, яка виплачується під час воєнного стану. Яку зарплату отримують військові і як її розраховують

Величина цієї додаткової винагороди залежить від того, де знаходився військовий протягом місяця: у тилу чи брав участь у боях на передовій. Як нараховують додаткову зарплату військовим Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Розмір основної зарплати не залежить від того, чи оголошено в країні воєнний стан, і чи йдуть на фронті бої. Він залежить лише від військового звання та стажу служби. А ось додаткова грошова винагорода може бути різною: для тих, хто не бере участі в бойових діях, і для тих, хто бере участь безпосередньо в боях.

Усім військовим (крім строковиків) під час дії воєнного стану доплачують щомісяця по 30 тисяч гривень. При цьому військовим, які безпосередньо беруть участь у бойових діях (також крім строковиків), покладено доплату у розмірі 100 тисяч гривень на місяць. Щоправда, її платять лише за дні, які військовий провів безпосередньо на передовий.

Її розраховують таким чином: загальну суму, тобто 100 тисяч гривень, ділять на кількість днів у місяці, а потім отриману одноденну виплату множать на кількість днів, які боєць був на передовій. А за решту днів йому доплачують за тарифом 30 тисяч на місяць, тобто по тисячі на день.

Від чого залежить розмір виплат військовослужбовим під час війни