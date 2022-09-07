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Якою буде погода у вересні 2022 року – прогноз синоптиків

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Синоптики розповіли про те, якою буде погода у вересні 2022 року в Україні

Перший осінній місяць буде переважно холодним.

З початком осені погода в Україні набула осіннього характеру: суттєве похолодання, похмурість і місцями дощі. Однак, вже до кінця місяця синоптики прогнозують потепління, повідомляє Укргідрометцентр, передає NNS

Якою буде погода у вересні 2022 року – прогноз синоптиків

Згідно з прогнозом у найближчі два тижні центральні та західні області накриють дощі, а повітря залишатиметься відносно холодним. Після цього в Україну повернеться нетривале потепління, а вже наприкінці місяця погода остаточно стане осінньою.

Водночас, у східних регіонах у середині місяця температура повітря буде близькою до літньої.

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Найтепліша погода спостерігатиметься у південних областях – стовпчики термометра піднімуться до +20°С і вище.

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