Якою буде погода до кінця травня – прогноз від синоптика

Синоптик Укргідрометцентру розповіла, якою буде погода до кінця травня в Україні, про це повідомляє НСН

Погода на території України сприяє сільськогосподарським роботам.

В Україні, у третій декаді в травні буде досить тепло. У деяких же регіонах температура повітря прогріється до +25 градусів. Про це в коментарі НВ заявила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Фахівець зазначила, що найбільш тепло і комфортно буде на півдні та сході країни.

«Є шанси, що на південному сході в третій декаді травня буде і понад +25 градусів», – зазначила вона

При цьому, вона зазначила, що різких стрибків температури не передбачається і температура повітря по всій країні буде досить м’якою. Також вона зазначила, що вологість у травні – в межах норми.

Птуха зазначила, що прогнозована погода досить хороша для польових робіт.

Якою буде погода до кінця травня

Раніше синоптик Укргідрометцентру Наталя Птуха говорила, що погода в Україні в червні буде в межах норми, а ось у липні-серпні буде вищою за кліматичну норму.

Як ми повідомляли, Володимир Зеленський сказав, що Україна буде готова розпочати контрнаступ після завершення поставок озброєння та сприятливих погодних умов.

«Перш за все, ми не плануємо контрнаступ місяцями. Для нас це пріоритетне питання, тому ми повинні були заздалегідь підготуватися з нашими планами… Є питання по ряду напрямків. Перше питання – це, звичайно, боєприпаси. Я кажу про це як про пріоритет не тому, що хочу поскаржитися, а тому, що це ресурс, без якого контрнаступ неможливий. Але я хочу чітко сказати, що без цього ресурсу неможлива оборона держави», – сказав він.

Зеленський наголосив, що це не просто питання контрнаступу. Питання в тому, щоб провести контрнаступ і не втратити ті території, які ми маємо.

За його словами, для військово-політичного командування України одним з пріоритетних завдань є мінімізація людських втрат.

Він додав, що Україна буде готова до контрнаступу після того, як завершиться поставка озброєння.

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