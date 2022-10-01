Які сили розміщено з білоруської сторони біля кордонів з Україною – Наєв

Білорусь все ж продовжує допомагати міжнародному злочинцю володимиру путіну в реалізації плану по захопленню українських територій. Наразі відомо, що з білоруської сторони біля кордонів з Україною розміщено до семи батальйонно-тактичних груп ворога

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ua.news.

«Нам відомо, що Республіка Білорусь є союзником рф у агресії проти нашої країни. З повітряного простору Білорусі завдавались бомбові та ракетні удари по території нашої держави. Крім цього, вздовж державного кордону Білорусі утримуються до семи батальйонно-тактичних груп», – розповів Наєв.

Вже майже півроку тривають систематичні навчання на території Білорусі, у яких залучені як їхні Збройні сили, так і інші складові їхнього сектору безпеки. Також готується інфраструктура, зокрема залізничне сполучення, аеродромна мережа, до приймання нових підрозділів. Наєв не виключає, що сюди можуть перекинути російські формування.

Втім, за його словами, наразі випадків посилення з боку рф на території Білорусі не відмічено.

«Але нам відомо, що така загроза може відбутися надалі», – зазначив командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

Нагадаємо, що в росії триває мобілізація чоловіків віком від 18 до 65 років. За даними секретаря РНБО Олексія Данілова, більшість мобілізованих у росії – це вихідці з мусульманських регіонів.

Загальні бойові втрати противника з початку війни проти України вже склали близько 59 610 ліквідованого особового складу. Лише за 30 вересня втрати ворога зросли на півтисячі – +530 осіб.

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