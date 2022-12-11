Які штрафи загрожують українцям за незаконну вирубку ялинок

Щорічно в передноворічний період в Україні розпочинається кампанія зі збереження хвойних рослин. Незважаючи на штрафи, люди все одно намагаються порушувати закон, щоб придбати безкоштовне дерево до Нового року. Які штрафи за незаконну вирубку ялинок загрожують українцям

Про це розповідає НСН

За кожну незаконно зрубану ялинку, сосну та інше дерево правопорушнику загрожує штраф залежно від розміру дерева:

у лісах – від 599 до 2709 грн;

у межах міста та інших населених пунктів – від 1152 до 1852 грн;

у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду – від 908 до 4132 грн.

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконна вирубка, пошкодження та знищення лісових культур та молодняку тягнуть за собою накладення штрафу: на громадян – від 510 до 1020 грн, на посадових осіб – від 2550 до 5100 грн.

За незаконну вирубку ялинок українцям загрожує штраф

За знищення або пошкодження зелених насаджень, окремих дерев за межами населених пунктів та в їх межах, що не віднесені до лісового фонду, або їх незаконна вирубка дерев тягнуть за собою накладення штрафу: на громадян – від 170 до 510 грн, на посадових осіб або фізичних осіб-підприємців – від 510 до 850 грн.

Люди, які зараз намагаються незаконно вирубувати дерева в лісах, ризикують не лише отримати штраф, а й втратити життя. На сьогоднішній день відвідувати ліси в деокупованих та окупованих територіях категорично не можна, оскільки розмінування ще не завершено.

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