РФ продовжує регулярно обстрілювати прикордонні території, а також застосовувати диверсійно-розвідувальні групи. Названо регіони, які найчастіше страждають від російських ДРГ
Про це повідомив речник Держприкордонної служби Андрій Демченко в етері телемарафону Єдині новини,
Про це розповідає НСН.
Які регіони України найчастіше страждають від російських ДРГ – відповіли у ДПСУ
«На жаль, ситуація досить непроста. Передусім через обстріли, яких Росія щоденно продовжує завдавати. Загалом лише з початку цього місяця нашими прикордонними нарядами зафіксовано більше 1800 обстрілів, які РФ здійснила по території Чернігівської, Харківської та Сумської областей», – сказав він.
Демченко зазначив, що найчастіше атакують Харківську область.
Окрім того, фіксуються спроби проникнення на територію України російських ДРГ.
Найбільше спроб виявляють на Сумському напрямку, але також є активність росіян у Харківській області. Найменш активні за останній час ДРГ противника у Чернігівській області.
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