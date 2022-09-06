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Які предмети найважче сприймаються дітьми на дистанційному навчанні

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какие предметы дети хуже воспринимают на дистанционном обучение

Українські педагоги кажуть, онлайн-навчання за останні кілька років суттєво вплинуло на шкільні результати. Діти на дистанційному навчанні набагато гірше засвоюють деякі предмети

Про це йдеться в результатах опитування педагогів, вчителів та їх батьків, які провели в Державній службі якості освіти. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

З’ясувалося, що на дистанційному навчанні найгірше діти засвоюють математику, хімію та іноземні мови.

Які предмети найважче сприймаються дітьми на дистанційному навчанні

Що показало опитування

51% педагогів початкових класів з сільських шкіл і 42% педагогів з міських шкіл вказали на погіршення результатів з математики. Така ж думка у 61% вчителів базової школи в селах і 45% в місті.

56% вчителів початкової школи в селі та 33% вчителів в місті, а також 59% педагогів базової й старшої школи та 39% вчителів в селі говорять про погіршення рівня знань з іноземних мов.

54% вчителів базової школи в селі та 39% в місті, а також 63% педагогів старшої школи в селі та 38% в місті говорять про погіршення результатів з хімії.

Також вчителі зазначають, що погіршилися показники знань з української мови, фізики та астрономії.

Чому діти гірше засвоюють матеріал

За словами педагогів, головна причина погіршення показників знань – через відсутність живого спілкування.

Другою причиною вчителі назвали невміння учнів вчитися самостійно.

Педагоги не пов’язують зниження результатів навчання з власною педагогічною діяльністю.

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Батьки вказали також причини, чому діти не могли вчитися або самостійно відпрацювати матеріал. Найчастіше причинами ставали хвороба, відсутність або погана якість інтернету.

29% батьків учнів початкових класів відзначають, що діти не вчилися, оскільки самостійно не могли підключитися до онлайн-платформи. Ще 20% – перебували у бабусь/дідусів, де немає відповідних умов для навчання.

І тільки 13% батьків вказали, що діти не змогли засвоїти матеріал через те, що не вміють вчитися самостійно.

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Що не вистачає школярам

Як зазначають самі школярі, під час дистанційного навчання їм найбільше не вистачає:

  • Пояснень від вчителів разом самостійного опрацювання
  • Презентацій навчального матеріалу, щоб краще зрозуміти тему уроку
  • Часу пояснення нових тем

Також з’ясувалося, що не у всіх учасників навчального процесу є необхідна техніка і швидкісний Інтернет для дистанційного навчання.

Вчителі початкової школи забезпечені комп’ютерами на 85% у містах та на 87% у селі. Педагоги базової та старшої школи забезпечені ноутбуками на 67% у містах та на 52% у селах.

Немає техніки для навчання у третини учнів у селах. Учні початкової школи в селі рідше мають власну техніку для навчання-смартфон або комп’ютер, ніж школярі базової та старшої.

39% учнів молодшої школи та 29% старшокласників користуються гаджетами спільно з батьками, братами або сестрами.

У 68% школярів в місті для навчання є смартфон, у школярів в селі – тільки у 44%. Ноутбук є у 44% учнів в місті, і тільки у 32% в селі. Швидкісний Інтернет доступний 43% в місті та 34% в селі. Майже 20% дітей ділять гаджети з іншими членами сім’ї

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Хто з вчителів повинен повернутися на робочі місця, а хто зможе працювати дистанційно

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