Які предмети найважче сприймаються дітьми на дистанційному навчанні

Українські педагоги кажуть, онлайн-навчання за останні кілька років суттєво вплинуло на шкільні результати. Діти на дистанційному навчанні набагато гірше засвоюють деякі предмети

Про це йдеться в результатах опитування педагогів, вчителів та їх батьків, які провели в Державній службі якості освіти. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

З’ясувалося, що на дистанційному навчанні найгірше діти засвоюють математику, хімію та іноземні мови.

Що показало опитування

51% педагогів початкових класів з сільських шкіл і 42% педагогів з міських шкіл вказали на погіршення результатів з математики. Така ж думка у 61% вчителів базової школи в селах і 45% в місті.

56% вчителів початкової школи в селі та 33% вчителів в місті, а також 59% педагогів базової й старшої школи та 39% вчителів в селі говорять про погіршення рівня знань з іноземних мов.

54% вчителів базової школи в селі та 39% в місті, а також 63% педагогів старшої школи в селі та 38% в місті говорять про погіршення результатів з хімії.

Також вчителі зазначають, що погіршилися показники знань з української мови, фізики та астрономії.

Чому діти гірше засвоюють матеріал

За словами педагогів, головна причина погіршення показників знань – через відсутність живого спілкування.

Другою причиною вчителі назвали невміння учнів вчитися самостійно.

Педагоги не пов’язують зниження результатів навчання з власною педагогічною діяльністю.

Батьки вказали також причини, чому діти не могли вчитися або самостійно відпрацювати матеріал. Найчастіше причинами ставали хвороба, відсутність або погана якість інтернету.

29% батьків учнів початкових класів відзначають, що діти не вчилися, оскільки самостійно не могли підключитися до онлайн-платформи. Ще 20% – перебували у бабусь/дідусів, де немає відповідних умов для навчання.

І тільки 13% батьків вказали, що діти не змогли засвоїти матеріал через те, що не вміють вчитися самостійно.

Що не вистачає школярам

Як зазначають самі школярі, під час дистанційного навчання їм найбільше не вистачає:

Пояснень від вчителів разом самостійного опрацювання

Презентацій навчального матеріалу, щоб краще зрозуміти тему уроку

Часу пояснення нових тем

Також з’ясувалося, що не у всіх учасників навчального процесу є необхідна техніка і швидкісний Інтернет для дистанційного навчання.

Вчителі початкової школи забезпечені комп’ютерами на 85% у містах та на 87% у селі. Педагоги базової та старшої школи забезпечені ноутбуками на 67% у містах та на 52% у селах.

Немає техніки для навчання у третини учнів у селах. Учні початкової школи в селі рідше мають власну техніку для навчання-смартфон або комп’ютер, ніж школярі базової та старшої.

39% учнів молодшої школи та 29% старшокласників користуються гаджетами спільно з батьками, братами або сестрами.

У 68% школярів в місті для навчання є смартфон, у школярів в селі – тільки у 44%. Ноутбук є у 44% учнів в місті, і тільки у 32% в селі. Швидкісний Інтернет доступний 43% в місті та 34% в селі. Майже 20% дітей ділять гаджети з іншими членами сім’ї

Хто з вчителів повинен повернутися на робочі місця, а хто зможе працювати дистанційно