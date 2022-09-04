Які категорії українців не зможуть оформити ні пенсію, ні соціальну допомогу

В Україні пенсію нараховують за чіткими законами. Для отримання виплат громадянин повинен мати необхідний страховий стаж та досягти пенсійного віку. Особам без стажу виплачують соцдопомогу. Але є категорії українців, які не зможуть оформити ні пенсію, ні соціальну допомогу

Про умови оформлення пенсії або соціальної допомоги NNS дізнався на сайті GSMinfo.

Вимоги до стажу відрізняються залежно від того, у якому віці особа хоче оформити виплату. Наприклад, для жінок віком 60 років потрібно щонайменше 29 років стажу (станом на 2022 рік). А для тих, хто виходить на заслужений відпочинок у 65 років, достатньо буде 15 років стажу.

Тим, хто не має, і цього можуть призначити соціальну допомогу, яка на сьогодні становить майже 2000 гривень. Але, виявляється, є певна категорія людей, які можуть навіть претендувати цього. Кого це стосується?

Чи нараховувати соціальну допомогу вирішує спеціальна комісія

Якщо особа подає документи на оформлення соціальної допомоги, то спеціальна комісія вивчає умови, в яких проживає дана людина та інші фактори, зокрема:

1. Наявність зарплати чи додаткового доходу. Допомога не нарахують, якщо особа працює чи веде підприємницьку діяльність.

2. Покупка у розмірі від 50 000 гривень. При цьому це стосується не лише особи, яка претендує на допомогу, а всіх членів сім’ї. Тобто саме тих, хто проживає з пенсіонером та веде спільний побут.

3. Майно, не вказане у деклараціях. Наприклад, житлова площа, земельні ділянки чи автомобілі.

4. Якщо особа або хтось із близьких членів сім’ї має два та більше об’єкти нерухомості. Але за умови, що на кожного члена сім’ї припадає понад 21 м2.

Звичайно, є й низка винятків, і допомогу можуть нарахувати, якщо в сім’ї є особа з інвалідністю. Остаточний результат залежить від комісії.

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