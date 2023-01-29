В Україні триває відключення електроенергії. Які графіки відключення світла діють 29 січня – список по регіонах

Яка ситуація в енергосистемі України і які графіки відключення світла діють сьогодні, 29 січня, розповіли в обленерго та ДТЕК. Про це повідомляє НСН

Київ та область

Як розповіли в ДТЕК “Київські електромережі”, наразі в Києві та області ліміти споживання електроенергії, що надав НЕК “Укренерго”, дозволяють застосовувати графіки стабілізаційних відключень (ГПВ). Перевірити інформацію щодо поточних відключень або ознайомитись з графіком можна за посиланням (Київ) та за посиланням (Київська область).

В Україні 29 січня діють графіки відключення світла

Одеса та область

Після ракетного обстрілу Одеси та області, що стався зранку 26 січня, на всій території регіону 29 січня продовжать діяти екстрені (ГАВ) відключення світла. Перевірити інформацію щодо поточних відключень можна за посиланням.

Дніпро та область

В Дніпрі та області ліміти споживання електроенергії, що надав НЕК “Укренерго”, дозволяють застосовувати графіки стабілізаційних відключень (ГПВ). Перевірити інформацію щодо поточних відключень або ознайомитись з графіком можна за посиланням.

Вінниця та область

Відповідно до доведених лімітів НЕК “Укренерго” на 29січня по Вінницькій області задіяно рівномірне обмеження електропостачання відповідно до графіка погодинного відключення.

“Можливі відхилення у часі до 30 хвилин для проведення перемикань між чергами”, – попередили в АТ “Вінницяобленерго”.

Прикарпаття

На 29 січня диспетчером НЕК “Укренерго” доведені ліміти, згідно яких графік погодинних вимкнень виглядатиме наступним чином.

Черкаси та область

За даними ПАТ “Черкасиобленерго”, по Черкаській області продовжать діяти червоні графіки погодинних відключень. У разі дотримання лімітів потужності подача електроенергії триватиме довше упродовж всієї доби, вночі (орієнтовно з 00:00 до 06:00) відключень не планується.

1 черга: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

2 черга: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;

3 черга: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00.

Суми та область

Як розповів голова Сум Олександр Лисенко, у місті та області діє графік відключень у режимі – 4 години світло є, 2 години – немає. При цьому запроваджені одразу три черги відключень. А саме:

1 черга: 00.00-02.00; 06.00-08.00; 12.00-14.00; 18.00-20.00.

2 черга: 02.00-04.00; 08.00-10.00; 14.00-16.00; 20.00-22.00.

3 черга: 04.00-06.00; 10.00-12.00; 16.00-18.00; 22.00-24.00.

Як повідомлялось, у неділю, 29 січня, у Харкові можливі аварійні відключення світла. “Вікно” аварійних відключень діятиме з 7.00 до 18.00.

При цьому, як пояснили в YASNO, платіжки за світло в частини українців могли зрости навіть на тлі відключень світла. Це повʼязано з невчасною передачею показань лічильників.

Джерело

В усіх областях України послідовно скасують графіки відключення світла на 1 день — для чого це потрібно