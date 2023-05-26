Які документи знадобляться для оформлення пенсії за віком – ПФУ

У Пенсійному фонді України нагадали, які документи потрібні для оформлення пенсії за віком

Про це повідомила прес-служба ПФУ.

Про це розповідає НСН з посиланням на «Хвиля»

Так, по-перше, для оформлення пенсії за віком слід написати заяву про нарахування пенсії. При цьому у податковій слід взяти спеціальну довідку про присвоєння ідентифікаційного номера.

Крім того, знадобляться такі документи:

принести трудову книжку;

довідку про заробітну плату;

документи про те, де ви зареєстровані;

документи, що засвідчують статус (особливий: учасник бойових дій, посвідчення учасника ліквідації аварії на АЕС тощо);

якщо Ви виходите на пенсію раніше за визначений термін, потрібно принести направлення для призначення пенсії;

два фото 4х6 см;

реквізити власного пенсійного рахунки банку.

Які документи знадобляться для оформлення пенсії за віком

Як ми повідомляли раніше, багато українців, плануючи відпустку, вважають за краще ділити її на частини, щоб можна було розтягнути відпочинок на довше, а не прогуляти його за один раз.

При цьому розподіл щорічної відпустки на частини дозволено законодавством, а саме ст. 12 Закону про відпустки. Однак є умови, яких обов’язково необхідно дотримуватись.

Зокрема, до них належить таке:

основна безперервна частина щорічної відпустки не може бути меншою за 14 календарних днів. При цьому в рахунок цих 14 днів можна брати як основну, так і додаткову відпустку;

Інші дні щорічної відпустки надаються працівнику, зазвичай, остаточно робочого року, але з пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, протягом якого надано відпустку.

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