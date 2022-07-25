Які документи потрібні багатодітному батькові для виїзду за кордон під час мобілізації

Через повномасштабну війну з російськими окупантами, щонайменше до 23 серпня в Україні оголошено загальну мобілізацію і діє заборона на виїзд військовозобов’язаних чоловіків з України. Проте деякі категорії мають право виїзду за кордон. Які документи потрібні багатодітному батькові для виїзду за кордон

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Патріот Донбасу.

Зокрема, йдеться про чоловіків, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років.

Для виїзду за кордон під час війни потрібно надати такі документи:

1. свідоцтва про народження дітей (трьох і більше);

2. свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю дітей (трьох і більше).

або

рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком

або

рішення суду про розірвання шлюбу та рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дітей з батьком.

3. посвідчення батька багатодітної сім’ї.

Список підстав для виїзду чоловіків призовного віку за кордон