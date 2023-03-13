Як знайти аптеку, що відпускає медпрепарати за програмою «Доступні ліки»

В Україні продовжує діяти програма «Доступні ліки», завдяки якій пацієнти можуть отримувати необхідні медикаменти безоплатно або з невеликою доплатою

Як знайти аптеку, що відпускає медикаменти за програмою «Доступні ліки» розповідає НСН з посиланням на Мінреінтеграції.

Знайти аптеку, що відпускає медпрепарати за програмою «Доступні ліки», можна кількома способами

З’ясувати, в яких аптечних закладах доступні препарати за зазначеною програмою, можна кількома способами:

1. Зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Оператор допоможе вам знайти аптеку з «доступними ліками». Усі дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів безоплатні.

2. Самостійно знайти найближчу аптеку за допомогою «Електронної карти аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів».

3. Дізнатися про аптеку, яка бере участь у програмі реімбурсації, візуально. Такі аптеки матимуть на дверях наліпку «Тут є «Доступні ліки», а ті, де можна отримати інсулін, додатково матимуть ще й наліпку «+Інсулін».

Дізнатися, які ж із препаратів за програмою «Доступні ліки» повністю безоплатні, а які потребують невеликої доплати, можна скориставшись актуальним реєстром лікарських засобів.

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