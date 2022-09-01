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Як жінкам підготуватися до можливої мобілізації та служби у ЗСУ

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З 1 жовтня розпочнеться постановка жінок певних спеціальностей на військовий облік. Психологи розповіли, як українкам підготуватися до можливої мобілізації та служби у ЗСУ

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Волонтер та військовий психолог Надія Омельченко нагадала, що військова служба – справа непроста, тому примусово проходити її не варто. Перед військовим обліком та службою в армії жінки мають пройти етапи особистої підготовки – вивчити інформацію та оцінити свою психологічну стійкість. Також потрібно бути готовою до підписання контракту на певний термін.

Як жінкам підготуватися до можливої мобілізації та служби у ЗСУ

Важливо проговорити нюанси своєї мобілізації із близькими. Матері мають розуміти, на кого залишать дітей. Фахівець порадила врахувати такі нюанси:

  • в армії немає традиційних чоловічих чи жіночих завдань;
  • не треба гнатися за виконанням чоловічих нормативів;
  • є ґендерна нерівність;
  • не потрібно намагатися змінити те, що не під силу;
  • слід підтримувати товаришів по службі і не соромитися просити про допомогу.

Омельченко порадила жінкам більше читати, розвиваючи критичне мислення. Необхідно навчитися перевіряти дані, а не вірити всім джерелам поспіль.

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