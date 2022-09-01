Як жінкам підготуватися до можливої мобілізації та служби у ЗСУ

З 1 жовтня розпочнеться постановка жінок певних спеціальностей на військовий облік. Психологи розповіли, як українкам підготуватися до можливої мобілізації та служби у ЗСУ

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Волонтер та військовий психолог Надія Омельченко нагадала, що військова служба – справа непроста, тому примусово проходити її не варто. Перед військовим обліком та службою в армії жінки мають пройти етапи особистої підготовки – вивчити інформацію та оцінити свою психологічну стійкість. Також потрібно бути готовою до підписання контракту на певний термін.

Важливо проговорити нюанси своєї мобілізації із близькими. Матері мають розуміти, на кого залишать дітей. Фахівець порадила врахувати такі нюанси:

в армії немає традиційних чоловічих чи жіночих завдань;

не треба гнатися за виконанням чоловічих нормативів;

є ґендерна нерівність;

не потрібно намагатися змінити те, що не під силу;

слід підтримувати товаришів по службі і не соромитися просити про допомогу.

Омельченко порадила жінкам більше читати, розвиваючи критичне мислення. Необхідно навчитися перевіряти дані, а не вірити всім джерелам поспіль.

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