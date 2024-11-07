Росія почала активно застосовувати на дронах термобаричну бойову частину, яка значно підвищує загрозу під час атаки на приміщення. Експерти розповіли, як захиститися від термобаричних “Шахедів”.

Термобаричну бойову частину окупанти використовують переважно на дронах типу Shahed-136. Мова йде про ТБ БЧ-50, про яку вперше стало відомо ще у квітні 2024, втім, сьогодні ворог почав використовувати модифікацію більш масово.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Defence Express.

Що таке термобарична бойова частина

Деталі про бойову частину ТБ БЧ-50 стали відомі завдяки зламу серверів російської компанії “Алабуга” у Татарстані, де здійснюється виробництво та модернізація цих дронів.

Термобарична бойова частина ТБ БЧ-50 важить 52,4 кг і має подвійний ефект: термобаричний та уламковий. Окрім сильного вибуху, що створює високотемпературну хвилю, вона містить 2306 уражаючих елементів у вигляді кульок діаметром 9 мм, що посилює її руйнівну силу.

У сучасних однотактових боєприпасах після активації ініціатора ударна хвиля викликає рух термобаричної суміші, яка вступає в реакцію з навколишнім повітрям і з самою собою. Це призводить до утворення так званої “вогняної хмари” з температурою від 2400 до 2600 градусів, яка розповсюджується по всій площі. Ударна ж хвиля, своєю чергою, здатна спричинити серйозні пошкодження органів, таких як легені, органи слуху та інші тканини.

Як захиститися від термобаричних “Шахедів” – поради експертів

Як захистити себе від термобаричної бойової частини

У випадку підриву термобаричної бойової частини в житловому приміщенні захиститися від її дії набагато складніше. Вогняна хмара, що утворюється після вибуху, заповнить всю площу квартири, охоплюючи всі приміщення, і її висока температура та ударна хвиля можуть завдати смертельних пошкоджень.

Натомість при застосуванні осколково-фугасних боєприпасів існує шанс уникнути серйозних травм, якщо дотримуватися правила “двох стін”.

Саме тому до відомого правила, що у разі відсутності можливості потрапити в укриття потрібно залишатися в приміщенні, яке відділене від вулиці хоча б двома стінами, можна додати ще одне важливе правило – зачиняти міжкімнатні двері. Це допоможе зменшити розповсюдження термобаричної суміші в приміщенні.

Так чи інакше, найкращим способом убезпечити себе є перебування в укритті.

Ще новини України: Ворог почав запускати «Шахеди» з термобаричними боєголовками: всього за жовтень було 2023 дрони