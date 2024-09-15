Як зайти до пенсійного додатку з телефону – покрокова інструкція від ПФУ

Для того, щоб зайти до пенсійного додатку з телефону, достатньо мати онлайн банкінг від одного з українських банків. Покрокова інструкція як це зробити.

Українці отримали можливість керувати своїми пенсійними та соціальними питаннями прямо зі смартфона. Пенсійний фонд України нагадав про мобільний додаток, який відкриває громадянам доступ до широкого спектру електронних послуг.

Про це повідомляють “Новини України – НСН”, посилаючись на публікацію на сайті ПФУ.

За допомогою додатка “Пенсійний фонд України” громадяни можуть:

Переглядати свою електронну трудову книжку

Отримувати інформацію про призначену пенсію, субсидії, пільги та страхові виплати

Подавати документи на оформлення різних виплат

Контролювати дані про заробітну плату та страховий стаж

Укладати договори про добровільну сплату внесків

Як зайти до пенсійного додатку з телефону – інструкція

Щоб скористатися цими можливостями, достатньо авторизуватись у додатку.

Ось як це зробити:

1. Виберіть зручний спосіб входу: КЕП, Gov.ID (банківська картка) або “Дія.Підпис”.

2. Підтвердьте вхід, ввівши код із SMS.

3. Для входу через Gov.ID виберіть свій банк та введіть дані картки.

4. Перевірте свої персональні дані та підтвердіть їх.

Після авторизації користувачі одержують доступ до особистого кабінету, де можуть переглядати необхідну інформацію та користуватися додатковими сервісами.

Важливо: для подання офіційних заяв (наприклад, на оформлення пенсії чи субсидії) потрібна авторизація за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Програма “Пенсійний фонд України” доступна для безкоштовного скачування на платформах Android та iOS. Тепер українці можуть вирішувати важливі питання соціального забезпечення у будь-який час та в будь-якому місці, маючи під рукою лише смартфон.

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