Як відпустка власним коштом позначиться на стажі та пенсії – попередження експертів

Українці, які під час дії військового стану вимушено йдуть у відпустку власним коштом, втрачають страховий стаж

Про це повідомив експерт із соціальної політики Андрій Павловський. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Хвиля”.

Він зазначив, що відправляти працівників у відпустку власним коштом до кінця дії військового стану вигідно роботодавцям, адже їм не потрібно платити ЄСВ, водночас працівникам, за яких внески не сплачуються, втрачають страховий стаж.

Це означає, що деякі громадяни не зможуть вийти на пенсію у потрібний час. Крім того, під час відпустки без збереження зарплати працівникам не сплачують

“З чинних законодавчих норм видно, що працівник під час тривалої відпустки без збереження заробітної плати (більше місяця) менш соціально захищений та втрачає страховий стаж, і на це слід звернути увагу працівникові, коли пропонують написати заяву на відпустку “за власний рахунок” на тривалий час. Немає страхових внесків – немає трудового стажу. І про це мають пам’ятати ті, хто підписує заяву на відпустку власним коштом”, – попередив Павловський.

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