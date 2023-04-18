У Мінсоцполітики розповіли, як припинити отримання допомоги на проживання, але без припинення перебування на обліку ВПО

Для того, щоб це зробити, вам необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації як внутрішньо переміщеної особи.

Про це розповідає НСН з посиланням на Мінсоцполітики.

Як відмовитися від грошової допомоги, але залишитися перебувати на обліку ВПО

В органах соцзахисту населення необхідно написати заяву про відмову від допомоги, в якій вказати ПІБ, РНОКПП, номер довідки про взяття на облік ВПО (як особисто так і поштою).

«Зверніть увагу! Якщо ви скасуєте довідку ВПО через застосунок Дія, то вас буде знято із обліку ВПО та припиняться виплати, які з цим пов’язані» – наголошують у Мінсоцполітики

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