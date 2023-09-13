Як відбуватиметься призначення субсидії цього року – у ПФУ зробили важливу заяву

До початку опалювального сезону залишилося менш як місяць. На цей період тим українцям, які цього потребують, надають пільги на оплату послуг ЖКГ. Як буде відбуватися призначення субсидії цьогоріч

Як відбудеться призначення субсидії цього року, розповіли в Пенсійному фонді, інформує НСН.

Хто точно отримає допомогу

Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:

на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня

на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня

На опалювальний період 2023-2024 розрахунок житлової субсидії буде проведено в автоматичному режимі для всіх, кому призначено житлову субсидію на неопалювальний період 2023 року, та тим, у кого розмір субсидії склав 0,00 гривні.

Тобто ті українці, які вже отримують житлову субсидію чи яким у літній період призначили нульову субсидію, додатково звертатися за виплатою не потрібно.

Як відбуватиметься призначення субсидії цього року

Під час розрахунку житлової субсидії з жовтня 2023 року враховуються доходи членів домогосподарства за I та II квартали 2023 року. Пенсія враховується в розмірі нарахованої суми за серпень того ж року.

Що змінилося в подачі заяви

Для призначення житлової субсидії людина може подати спрощену заяву “в один клік”. Зробити це можна в електронній формі кількома способами:

через вебпортал електронних послуг ПФУ

мобільний додаток Пенсійного фонду України

портал “Дія”

У паперовій формі подати заяву можна, звернувшись до обраного сервісного центру Фонду чи до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, або надіславши заяву на адресу органу Фонду поштою.

У заяву необхідно внести ПІБ, серію та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) заявника та осіб, які входять до складу домогосподарства, адресу та рахунок в банку (у форматі IBAN), на який буде йти виплата, та підписати спрощену заяву.

Решту необхідної інформації Пенсійний фонд отримає від державних реєстрів. Саме в цьому полягає спрощеність процедури.

Повідомлення про прийняте рішення разом із заявою та сформованою декларацією, надійдуть заявникам.

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